بالصور: عرقاب يستقبل عضو مجلس الأمة ونائب المجلس الشعبي الوطني لولاية بني عباس

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم بمقر الوزارة، بن جراد عبد الجليل، عضو مجلس الامة، وبوكراف العيد، نائب المجلس الشعبي الوطني عن الدائرة الانتخابية لولاية بني عباس.

ووحسب بيان الوزارة اللقاء يندرج في إطار الإصغاء والتكفل ببعض المسائل والانشغالات المطروحة من طرف النواب. والتي تتعلق بالربط الطاقوي “كهرباء وغاز” للمناطق السكنية الجديدة ومناطق الظل. وكذا المستثمرات الفلاحية، إضافة الى مشروع محطة توليد الكهرباء الجديدة وتحسين جودة الخدمة العمومية للكهرباء وتدعيم ولاية بني عباس بمديرية توزيع الكهرباء والغاز.

كما تناول عرقاب مع النواب الى ملف التشغيل عبر مؤسسات القطاع، وكذا دراسة إمكانيات تمويل ودعم الفرق الرياضية بالولاية.

كما كان اللقاء فرصة للتطرق إلى ملفات أخرى تتعلق بمحطة الخدمات والمحطات المتنقلة التابعة لشركة نفطال، ودراسة امكانية تحويل مستودع تخزين الوقود. وكذا ملف المشاريع التنموية ولاسيما المنجمية والاستثمار الاجتماعي بالولاية.

وقدّم عرقاب توضيحات عن مجمل انشغالات السادة النواب، معربا عن أخذه بعين الاعتبار جميع الاقتراحات ودراستها واخذ التدابير اللازمة لتلبيتها.

وأكد الوزير على حرص القطاع ومؤسساته، لتجسيد واستكمال برامج الربط الطاقوي بالولاية، ولاسيما بالطاقة الكهربائية للساكنة والفلاحين، وتدعيم ومرافقة حاملي المشاريع الاستثمارية بولاية بني عباس وخاصة المنجمية الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.