بالصور.. عروض رياضية واستعراضات عسكرية الناحية العسكرية الثانية

نظمت الناحية العسكرية الثانية بوهران أبوابا مفتوحة على الرياضة العسكرية بالمركب الرياضي الجهوي للتعريف بمختلف النشاطات والاختصاصات الرياضية العسكرية الجماعية منها والفردية.

إلى جانب الوقوف على الإنجازات الكبرى التي حققتها المنتخبات العسكرية التي مثلت الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تولي لها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي أهمية كبيرة من أجل تطويرها وترقيتها.

الأبواب المفتوحة التي حضرتها السلطات العسكرية والمدنية وبعض وسائل الإعلام تخللتها عروض رياضية واستعراضات على غرار تلك المتعلقة بالكلاب المتدربة على اكتشاف المحظورات.

وكذا التدخل في عملية اختطاف اطفال بمشاركة فصيلة الامن والتدخل الى جانب قوات الساعقة الى جانب عروض ميكانيكية للدرك الوطني فيما تم تقديم عروض قوية من طرف فصيلة تابعة لمركز التدريب للمشاة بارزيو التابع للناحية العسكرية الثانية.