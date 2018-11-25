بالصور..عشرات الشباب يقتحمون ساحة مقر الولاية المنتدبة المنيعة.. ووالي غرداية يشكل لجنة تحقيق

إقتحم عشرات الشباب منهم بطالين ساحة مقر الولاية المنتدبة المنيعة، في تصعيد واضح،للتدخل مصالح الأمن وتقوم بمنع المحتجين من دخول مقر الولاية .

ومن جهته، قام الوالي المنتدب بإستدعاء رؤساء بلديتي المنيعة وحاسي القارة، ليتم بعدها النزول الي المحتجين.

حيث أكد رئيس بلدية المنيعة، أنه سيتم ترك مهلة إلى غاية الأربعاء، و في حال عدم وجود أي جديد سيقوم مجلسي بلدية المنيعة وحاسي القارة بوضع الاستقالة، كما هدّد بالتنقل و غلق مقر شركة entp بمنطقة الشباب.

ومن جهته كشف والي ولاية غرداية عز الدين المشري، حول الأحداث المتسارعة بالمنيعة، عن تشكيل لجنة تحقيق يترأسها المفتش العام بالولاية .

وستتنقل اللجنة إلى مقر شركة entp، وكل الشركات المتواجدة في إقليم تراب مدينة المنيعة،وذلك للبحث عن الخروقات الموجودة .

وقال الوالي، إنه لن يتساهل مع أي خرق في التشغيل وأنه سيراسل كل الوزراء المعنيين بعد انتهاء لجنة التحقيق من عملها .

مردفا أنه “لا تسامح مع المساس بالأمن والاستقرار، الذي يعتبر خط أحمر”، متوعدًا كل المحرضين بالعقاب الرادع، مؤكدا أنه على كل إنسان أن يتحمل مسؤوليته.

و من جهته، أكد عمر دادي عدون رئيس المجلس الشعبي الولائي، وفي رده حول الأحداث المتسارعة بمنطقة المنيعة، أن المنتخبين يسيرون هيئات عمومية و ليست هيئات خاصة.

وفي تصريح لـ”النهار”، طالب رؤساء بلديتي المنيعة و حاسي القارة بالتعقل و معالجة الأمور بطريقة حكيمة.

مشيرا انّ المسؤول الأول على مستوى الولاية أنشأ لجنة تحقيق، والتى يرجع لها الفصل على ضوء نتائج التحقيق .

مردفا أنه يساند طالبي الشغل في حال وجد خرق للقانون ولكن عن طريق التعقل و وفق القانون، وليس عن طريق الإحتجاجات وغلق المؤسسات العمومية.