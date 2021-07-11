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بالصور.. عشرات المواطنين في وقفة إحتجاجية للمطالبة بالتنمية في المنيعة

بقلم ع.ب
بالصور.. عشرات المواطنين في وقفة إحتجاجية للمطالبة بالتنمية في المنيعة
محتجون بولاية المنيعة يطالبون بالتنمية ومناصب الشغل
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نظم عشرات المواطنين وفعاليات من المجتمع المدني بولاية المنيعة وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية. للمطالبة بالتنمية وتحريك ملفاة الشغل والإعانات  وملف السكن والفلاحة

وكما ردّد المحتجون مطالب بضرورة رحيل أي مسؤول محلي لا يقوم بحل مشاكل المواطنين والتكفل بانشغالاتهم. خاصة وأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صرح سابقا أن المسؤولين المحليين غير القادرين علي حل مشاكل المواطنين ماعليهم سوى ترك أماكنهم لمسؤولين يريدون خدمة المواطن والتكفل بمشاكلهم

المنيعة

المنيعة

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