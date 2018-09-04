بالصور.. عصابة تسرق معدات تصوير بقيمة 90 مليون من سيارة في قسنطينة

اوقفت قوات الشرطة بامن ولاية قسنطينة 4 اشخاص متورطون في سرقة معدات تصوير بقيمة 90 مليون سنتيم من داخل سيارة.

وبالتعاون بين لفرقة البحث والتدخل ومصالح الشرطة للامن الحضري 12 تم توقيف المتهمين.

حيثيات القضية تعود لتلقي شكوى من قبل الضحية بخصوص تعرضه لسرقة حقيبة ظهر كان يضعها داخل سيارته .

التي تركها مفتوحة كونه ركنها امام محل قصـده لاقتناء بعض الاغراض ليعود إلى مركبته.

ويتفاجأ بأن حقيبته قد سرقــت كان بداخلها بعض الأغــــراض القيمة التي يستعملها في عمله وكذا وثائق هوية واخرى مهنية.

مباشرة بعد تلقي الشكوى واستنادا للمعلومات مقدمة من الضحية تمتكثيف التحريات الميدانية للوصول إلى كل أفراد الشبكة.

وتم وضع خطة محكمة وباحترافية عالية تم إيقافهم جميعـا واسترجاع المسروقات المقدرة بق 90 مليون سنتيم.

وتم تحويلهم إلى مقر فرقة البحث والتدخــــــل لاستكمال الإجراءات القانونية.

وبعد إنجاز ملف إجراءات قضائية تم تقديم المعنيين امام النيابة المحلية بخصوص تكوين جمعية أشرار السرقة من داخل مركبة والاخفاء.