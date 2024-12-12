بالصور.. عصاد ضيف شرف في اختتام دورة “كاف برو”

سجّل أسطورة كرة القدم الجزائرية، صالح عصاد، حضوره في اختتام الدورة التي نضمتها “الفاف”، والخاصة بالحصول على شهادة التدريب “كاف برو”.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تواجد عصاد، في اختتام هذه الدورة التدريبية، كضيف شرف، أين التقى بالمترشحين الذي اجتازو تربص “كاف برو”.

كما قدم عصاد، حسب ذات المصدر، مداخلة قيّمة شارك من خلالها تجاربه الثرية حول واقع التدريب في الجزائر.

وأضاف صالح عصاد، بمداخلته، والتحليلات العميقة التي قدمها، قيمة كبيرة للنقاش، كما خلّف أثرا إيجابيا لدى المشاركين.