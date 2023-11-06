بالصور: عطاف يتباحث مع نظيرته السلوفينية 

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم بالعاصمة لوبليانا، بنظيرته السلوفينية، تانيا فايون. وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية.

وخلال اللقاء أجرى الطرفان مشاورات ثنائية على انفراد توسعت بعدها لتشمل وفدي البلدين.

كما تركزت المحادثات حول محورين رئيسيين: العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها وكذا التعاون والتنسيق بين البلدين خلال عضويتيهما المقبلة بمجلس الأمن.

وثمين الطرفان التطور النوعي الذي تشهده العلاقات الجزائرية-السلوفينية دبلوماسياً واقتصادياً، واعتماد خطة عمل تحدد أولويات التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة. وكذا الاتفاق على التنسيق البيني لتقديم إضافة نوعية لعمل مجلس الأمن المطالب بالاضطلاع بالمسؤوليات المنوطة به في خضم التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكذا اتساع وتفاقم الأزمات والصراعات في القارة الافريقية وبالخصوص في منطقة الساحل الصحراوي.

وأجرى اليوم عطاف مشاورات مع كل من وزير البيئة والطاقة والمناخ السلوفيني، بويان كومير، بالنظر لكون الجزائر من أهم ممولي سلوفينيا بالغاز الطبيعي، فقد كان لملف الطاقة حيز هام في برنامج الزيارة.

حيث تطرق إلى سبل تعزيز وتوسيع التعاون الثنائي في هذا المجال، وكذا آفاق تأسيس شراكة ثنائية في مجال الطاقات المتجددة، وبالخصوص الطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر.

هذا وإلتقى عطاف مع رئيسة جمهورية سلوفينيا، ناتاشا بيرك موسار بيرك موسار، حيث نقل إليها تحيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأبلغها رسالة شفوية من لدنه تؤكد حرصه على العمل معها لاستغلال كافة الفرص المتاحة للارتقاء بالعلاقات الجزائرية-السلوفينية إلى أسمى المراتب المتاحة.

وقد شكّلت هذه المقابلة فرصة لاستعراض مختلف جوانب التعاون الثنائي، وتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما في قطاع غزة المحاصر.