بالصور: عطاف يستقبل نظيره التونسي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية اليوم، نظيره من الجمهورية التونسية الشقيقة، نبيل عمار، الذي يشارك في الطبعة العشرين للاجتماع الوزاري لدول افريقيا ودول شمال أوروبا.

وحسب بيان للخارجية الجزائرية اللقاء شكل فرصة لإستعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول ردود الفعل الدولية والاقليمية والجهود الدبلوماسية المبذولة لوقف هذا العدوان الغاشم وإحياء مسار السلام في الشرق الأوسط.