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الرياضة

بالصور.. عطال وبوداوي حاضران في مدرجات نيلسون مانديلا

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. عطال وبوداوي حاضران في مدرجات نيلسون مانديلا
عطال
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تواجد الدوليان الجزائريان يوسف عطال و هشام بوداوي في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا الذي يحتضن الداربي العاصمي.
وتواجد عطال وبوداوي في المنصة الشرفية، أين تابعا الداربي بين مولودية الجزائر و اتحاد العاصمة.
ويبدو أن الاشتياق الى البطولة الجزائرية من طرف الجزائريان، أجبرهما على المتابعة خاصة وانهما يتواجدان في عطلة صيفية التي منحت لهما من قبل نادي نيس الفرنسي.

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