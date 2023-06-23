بالصور.. عطال وبوداوي حاضران في مدرجات نيلسون مانديلا

تواجد الدوليان الجزائريان يوسف عطال و هشام بوداوي في مدرجات ملعب نيلسون مانديلا الذي يحتضن الداربي العاصمي.

وتواجد عطال وبوداوي في المنصة الشرفية، أين تابعا الداربي بين مولودية الجزائر و اتحاد العاصمة.

ويبدو أن الاشتياق الى البطولة الجزائرية من طرف الجزائريان، أجبرهما على المتابعة خاصة وانهما يتواجدان في عطلة صيفية التي منحت لهما من قبل نادي نيس الفرنسي.

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