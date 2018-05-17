بالصور.. عطال يحتفل بعيد ميلاده الـ22

إحتفل الدولي الجزائري، يوسف عطال، لاعب كورتري البلجيكي، أمس الأربعاء، بعيد ميلاده الـ22، والمصادف لـ17 ماي من كل سنة.

وتزامن عيد ميلاد، يوسف عطال، مع احتفال فريقه السابق نادي بارادو، بنهاية الموسم الكروي، حيث استغل عطال الفرصة للإحتفال رفقة أصدقائه بالمناسبتين.

ونشر عطال، صورا عبر حسابه الخاص على “تويتر”، تظهر احتفاله بعيد ميلاده، رفقة أصدقائه من لاعبي بارادو، وشكر من خلالها كل من شاركه هذه الفرحة.

يذكر أنخريج مدرسة بارادو، يلعب حاليا لنادي كورتري البلجيكي، الذي إشترى عقد يوسف عطال نهائيا وإلى غاية 2020.

ولم يفوت النادي البلجيكي بدوره هذه الفرصة، حيث هنأ لاعبه الشاب بعيد ميلاده الـ22، من خلال الصفحة الرسمية لنادي على “تويتر”.