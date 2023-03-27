بالصور.. عطال يخضع للعلاج بمركز “أسبيتار” القطري

يعمل الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نيس الفرنسي، لاستعادة عافيته، من الإصابة التي يُعاني منها، بهدف العودة للمنافسة الرسمية في أقرب فرصة.

ونشرت مصحة “أسبيتار”، اليوم الإثنين، تغريدة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، أكدت تواجد عطال بها من أجل تلقي العلاج اللازم.

كما كشف مسؤولو المصحة القطرية، بأن الدولي الجزائري، خضع لفحوصات طبية، قبل مباشرته برنامج علاج وإعادة تأهيل.

يذكر أن يوسف عطال، يُعاني من إصابة على مستوى الرُكبة، ما جعله يغيب مؤخرا عن مباريات ناديه نيس، بالإضافة لمباراتي المنتخب الوطني أمام النيجر.