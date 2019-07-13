بالصور..عطال يرفض مغادرة التربص ويصر على البقاء مع زملائه

بالرغم من الإصابة التي تعرض لها اللاعب يوسف عطال يوم الخميس أمام منتخب ساحل العاج، إلا أن اللاعب السابق لفريق بارادو رفض مغادرة تربص الخضر من أجل تلقي العلاج.

وأصر عطال على البقاء رفقة زملائه في ما تبقى من مشوار المنتخب الوطني خلال نهائيات كاس امم إفريقيا التي تقام حاليا في القاهرة.

ودخل لاعب نيس الفرنسي ملعب بيترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة الذي إحتضن الحصة التدريبية الأخيرة للخضر، تحت تصفيقات الجماهير التي تضامن مع اللاعب الذي أنهى مشواره في المنافسة الإفريقية الحالية بسبب الإصابة.