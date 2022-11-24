بالصور.. عطال يستغل فترة الراحة للسياحة في صحراء الجزائر

استغل الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب نادي نيس الفرنسي، فترة الراحة الحالية، لقضائها رفقة عائلته بصحراء الجزائر.

وقرر عطال، استغلال الفترة الحالية، من توقف المنافسة، للاستمتاع بزيارة الصحراء الجزائرية، وأخذ فترة راحة.

كما ظهر الدولي الجزائري، رفقة عائلته، وسط رمال مدينة واد سوف، مستمتعا بالأجواء التي تسود المنطقة.

وتأتي هذه العطلة التي استفاد منها يوسف عطال، بعد مشاركته رفقة المنتخب الوطني، في مباراته الودية الأخيرة أمام منتخب السويد