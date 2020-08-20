بالصور.. عطال يكشف القميص الجديد لنيس

الرياضة
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بالصور.. عطال يكشف القميص الجديد لنيس
بقلم كريم.تيغرمت

شارك الدولي الجزائري يوسف عطال، نجم نادي نيس الفرنسي، اليوم الخميس، في عرض القميص الجديد للفريق، الخاص بالموسم الكروي المقبل.

وشارك يوسف عطال، في جلسة التصوير التي برمتها إدارة نيس، لعرض قميصها الجديد، الخاص بالموسم الكروي 2020-2021.

وظهر الدولي الجزائري، خلال جلسة التصوير، ببدلة بيضاء، يتوسطها خطين (أحمر وأسود)، والتي تمثل ألوان نادي نيس، بالإضافة لشعار النادي.


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