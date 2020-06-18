بالصور.. عطال يندمج في التدريبات الجماعية لنيس

شارك الدولي الجزائري يوسف عطال، صباح اليوم الخميس، في الحصة التدريبية لناديه نيس، رفقة مواطنه بوداوي وبقية لاعبي الفريق، بعد ثلاثة أيام من إجرائهم فحص كورونا.

وتأتي عودة عطال للتدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها شهر ديسمبر الماضي، والتي أبعدته عن الميادين لعدة أشهر.

وتعد هذه أول حصة تدريبية جماعية، يشارك فيها الدولي الجزائري، منذ تعرضه لإصابة خلال مواجهة نادي ميتز لحساب الدوري الفرنسي.

ومن جهته شارك هشام بوداوي، هو الآخر في الحصة التدريبية، والتي شهدت اجراءات خاصة، تفاديا لتفشي فيروس كورونا.