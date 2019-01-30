بالصور.. عقد الإجتماع الفني الخاص بلقاء العميد ضد المريخ

المقرر غدا الخميس بملعب “05 جويلية الأولمبي” في ذهاب الدور الربع النهائي لمنافسة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتم خلال هذا الإجتماع الإتفاق على كافة الأمور التنظيمية بحضور مسؤولي العميد وكذا إداريي الفريق السوداني.

وسيرتدي الفريق العاصمي الزي الأبيض المخطط بالأخضر والأحمر بينما سيرتدي المريخ الزي الأحمر.

#كاس_زايد_للاندية_الابطال

عقد مساء اليوم في مدينة #الجزائر الاجتماع الفني التحضيري لمباراة الغد المرتقبة التي ستجمع فريق #مولودية_الجزائر بضيفه فريق #المريخ_السوداني .. pic.twitter.com/5m2tPEWx1b

— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) January 30, 2019