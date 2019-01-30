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بالصور.. عقد الإجتماع الفني الخاص بلقاء العميد ضد المريخ

الرياضة
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بالصور.. عقد الإجتماع الفني الخاص بلقاء العميد ضد المريخ الإجتماع التقني
بقلم عبد النور حواز

تم أمسية اليوم الأربعاء عقد الإجتماع الفني التحضيري الخاص بلقاء مولودية الجزائر ضد المريخ السوداني.

المقرر غدا الخميس بملعب “05 جويلية الأولمبي” في ذهاب الدور الربع النهائي لمنافسة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتم خلال هذا الإجتماع الإتفاق على كافة الأمور التنظيمية بحضور مسؤولي العميد وكذا إداريي الفريق السوداني.

وسيرتدي الفريق العاصمي الزي الأبيض المخطط بالأخضر والأحمر بينما سيرتدي المريخ الزي الأحمر.


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