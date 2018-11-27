بالصور.. عقد الإجتماع الفني لموقعة العميد والنصر

بداية من الساعة السادسة بملعب 05 جويلية الأولمبي في عودة الدور ال16 لمنافسة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتقرر على هامش هذا الإجتماع إرتداء العميد للبدلة البيضاء فيما سيلعب الضيوف بالقميص الأزرق.

في مدينة #الجزائر :

عقد مساء اليوم الاجتماع الفني التحضيري لمباراة الغد المرتقبة بين فريق #مولودية_الجزائر وضيفه فريق #النصر_السعودي .#كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/s5lhsMf8BW

— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) November 27, 2018