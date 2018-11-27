بالصور.. عقد الإجتماع الفني لموقعة العميد والنصر

الرياضة
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بالصور.. عقد الإجتماع الفني لموقعة العميد والنصر الإجتماع التقني
بقلم عبد النور حواز

تم أمسية اليوم الثلاثاء عقد الإجتماع الفني لمواجهة مولودية الجزائر ضد النصر السعودي المُقررة أمسية غدا الأربعاء.

بداية من الساعة السادسة بملعب 05 جويلية الأولمبي في عودة الدور ال16 لمنافسة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتقرر على هامش هذا الإجتماع إرتداء العميد للبدلة البيضاء فيما سيلعب الضيوف بالقميص الأزرق.


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