بالصور.. علاقة طحكوت بأويحيى “خرطي” حسب الأفلان

ظهر رجل الأعمال محي الدين طحكوت في التجمع الشعبي الذي نشطه الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، ببلدية الرغاية بالعاصمة.

وكان طحكوت خلال العمل الجواري بالرغاية رفقة الأمين العام للأفلان ومدير ديوان الوزير الأول السابق كريم رحيال، ووزير الصناعة السابق محجوب بدة.

ونشرت الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني على صفحتها الرسمية في الفايسبوك، صور العمل الجواري في الرغاية.

وعلقت على الصور بأن الحزب يلقي ودعم قوي من رجل الأعمال طحكوت محي الدين.

وبهذا الظهور لطحكوت مع قيادة الجزب العتيد يؤكد أن علاقته مع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى كلام فارغ.