بالصور: علامة زارا ZARA للألبسة تروّج لمنتجاتها بأكفان وجثث فلسطينيين

أشعلت علامة متاجر الألبسة الإسبانية زارا ZARA غضبا شعبيا دوليا بسبب حملة دعائية تسخر من معاناة الفلسطينيين في غزة.

ونشرت اليوم سلسلة المحلات التجارية العالمية زارا صورا عبر موقعها الرسمي على الانتستغرام أثارث بهم غضب وإستنكار نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

العلامة الإسبانية ZARA أطلقت حملة دعائية لألبستها بالاستعانة بصور أكفان بيضاء على الطريقة الإسلامية. كما نشرت صورا للحملة الدعائية مستوحاة من مشاهد الإبادة الجماعية للصهاينة في غزة.بالإضافة إلى جثامين محمولة وأخرى ملقاة على الأرض، وكذا عن توابيت للموتي، ودمار مع رسما لخريطة فلسطين.

وعقب الإستنكار والهجوم الحاد الذي لقيته علامة زارا وأيضا تزايد السخط الشعبي ضدها سارعت إلى سحب الصور من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق العلامة الإسبانية ZARA أن استفزت ملايين العرب والمسلمين وحتى الغربيين عندما استضافت اليميني المتطرف الصهيوني بن غفير إيتمار.

ورغم الأإنتقاذات الحادة والتي لقيتها علامة زارا لم تعلق بشكل رسمي بعد على الجدل الدائر حالياً.