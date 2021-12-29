بالصور.. عطال وبن ناصر وزرقان يتدربون لأول مرة في تربص قطر

التحق الثلاثي ،يوسف عطال، إسماعيل بن ناصر وكذا آدم زرقان بتربص المنتخب الوطني الجزائري اليوم الأربعاء.

وشارك الثلاثي المذكور في الحصة التدريبية للخضر التي جرت سهرة اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة.

وظهر متوسط ميدان فريق ميلان الايطالي بتحليقة شعر جديدة في تدريبات الخضر حيث قام بنزع شعره بشكل كلي.

وكان تربص الخضر تحضيرا للكان قد انطلق يوم الاثنين وأجرى زملاء سفيان فيغولي أمس الثلاثاء أول حصة تدريبية.

وتُعتبر حصة السهرة هي الثانية في نهار اليوم بعد الحصة التدريبية التي جرت في الصبيحة.