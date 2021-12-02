بالصور.. عمارة يحفز المحليين قبل عودته إلى الجزائر

حرص رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، على تهنئة المنتخب الوطني للمحليين، قبل عودته إلى الجزائر

وبعد حضوره مراسيم افتتاح البطولة العربية ومباراة المنتخب الوطني للمحليين، أمام السودان، هنأ عمارة اللاعبين على فوزهم المستحق.

كما أوضح الموقع الرسمي للفاف، أن عمارة حرص على تحفيز أشبال بوقرة لمواصلة مشوارهم بنجاح، ضمن هذه المنافسة.

وشدد رئيس الفاف على مسؤولي بعثة المحليين، ضرورة ضمان أفضل الظروف للاعبين ومختلف الأطقم طيلة هذه الدورة.