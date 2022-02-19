بالصور.. عمارة يرفع معنويات سيدات الخضر بعد تعثرهن بجنوب إفريقيا

حرص رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، على الرفع من معهنويات لاعبات المنتخب الوطني، بعد تعثرهم الأخير أمام جنوب إفريقيا.

وزار رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، لاعبات الخضر، اليوم السبت، بمقر إقامتهن بمركز سيدي موسى.

كما عمل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، على ابداء دعمه الكامل للمنتخب الوطني النسوي، قصد رفع معنوياتهن.

ويأتي هذا تحسبا لمباراة العودة أما جنوب افريقيا، لحساب تصفيات “الكان”، والمقررة يوم 23 فيفري بملعب “عمر حمادي”.