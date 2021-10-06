بالصور.. عمارة يزور الخضر ويُقاسمهم وجبة العشاء

قام رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، بزيارة لعناصر المنتخب الوطني، المُتربصة حاليا بمركز التحضيرات بسيدي موسى، إستعدادا للمواجهة المُزدوجة أمام النيجر، في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقام خليفة خير الدين زطشي، بإلقاء التحية على زملاء إسلام سليماني، مُطمئنا على تواجدهم ومثلما جرت عليه العادة في أفضل الظروف الممكنة، من أجل التركيز على العمل لا غير.

وختم الرجل الأول في مبنى دالي براهيم، زيارته بتناول وجبة العشاء مع أشبال جمال بلماضي، في أجواء مميزة، ليتمنى لهم التوفيق في التحدي الذي ينتظرهم نهاية هذا الأسبوع.