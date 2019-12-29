بالصور.. عماري يستقبل ممثلين عن المجلس الوطني لشعبة البطاطا

استقبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عماري مساء اليوم الأحد ممثلين عن المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا.

وبعد استماعه إلى عرض حال لشعبة البطاطا طالب الوزير المهنيين إلى إيجاد مقاربة جديدة من اجل تنظيم فعال للشعبة من حيث الإنتاج، التخزين، التحويل والتصدير.

كما طالب الوزير بإيفاد لجان خاصة إلى الولايات المنتجة على غرار ولاية الوادي،عين الدفلى والبويرة لوضع برنامج تقييمي وتنظيمي لشعبة البطاطا من حيث التخزين، المساحات المغروسة وتوازن السوق الوطنية.

تعليمات بتسهيل تصدير البطاطا إلى الخارج

وألح الوزير على ضرورة إيجاد منافذ جديدة لإمتصاص فائض الإنتاج وتطبيق حلول عملية من اجل التصدير و اقتحام السوق الخارجية.

و تطرق الوزير إلى حتمية استغلال الفرص المتاحة والانفتاح أكثر على السوق الدولي بالخصوص الدول الإفريقية.

وأعطى الوزير تعليمة من اجل تسهيل الإجراءات الإدارية ومرافقة الفلاحين في عملية التصدير على مستوى الموانئ، المطارات والمعابر الحدودية.