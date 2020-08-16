بالصور.. عمال الإقامة الجامعية ديدوش مراد ومقيماتها بتيزي وزو يحتجون

نظم صبيحة اليوم عمال الإقامة الجامعية ديدوش مراد و مقيماتها بمدينة تيزي وز ، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم الترحيل الى الإقامة الجامعية الجديدة المتواجدة برحاحلية بواد عيسي.

وأكد المحتجون ل” النهار أولاين” أنهم ليسوا ضد قرار ترحيلهم وإنما هم ضد الطريقة و التوقيت لأن أشغال الإقامة الجديدة لم تنته بعد، وهذا مناف لما جاء في الاتقاف المبرم بين ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية بتاريخ 13مارس الفارط الذي يدخل في إطار تسطير رزنامة لإرجاع الهياكل التابعة لوزارة التربية والتكوين.

و تدخل الإقامة الجامعية ديدوش مراد للبنات ضمن الاماكن التي تقرر تسليمها مباشرة بعد استلام الإقامة الجامعية 1500 سرير برحاحلية

من جهتهم اتهم المحتجون مدير الخدمات الاجتماعية بتيزي وزو وسط بضرب الاتفاق عرض الحائط و باشر في إجراءات تسليم بدون أن يأخذ بعين الاعتبار مصير عمالها و مقيماتها اللاتي رفضن هذا بشدة خاصة و أن الإقامة الجديدة ليست جاهزة لاستقبالهن و الدخول الجامعي على ابوابه.