بالصور.. عمال الخدمات الجامعية بغرداية ينددون بالتدخل الأجنبي في الشأن الجزائري

نظّم ممثلي عمال مديرية الخدمات الجامعية بغرداية وقفة تنديدية رمزية ضد التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي للجزائر.

وقال ممثلي العمال، أنه من الأولى للبرلمان الأوروبي ان يتدخل ضد الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

كما دعا ممثلي عمال مديرية الخدمات الجامعية ان يتدخل البرلمان الأوروبي فيما يحدث من احتجاجات للسترات الصفراء بفرنسا.

و اكد ممثلي العمال انهم يلتفون حول جيشهم وحول المسعى الانتخابي باعتباره الحل الأمثل للأزمة الحالية التي يجب أن تحل داخليا بين أبناء الشعب الجزائري فقط.