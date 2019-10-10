بالصور.. عمال العيادة المتعددة الخدمات بمدريسة في تيارت يحتجون

نظم أول أمس عمال العيادة المتعددة الخدمات بمدريسة وقفة احتجاجية بعد تعرض طاقم طبي لاعتداء وصف بالعنيف من طرف مرافقي مريضة.

وقالت مصادر من العيادة أن الاحتجاج جاء بعد تفاقم الوضع و اصبح العمال و الموظفين والطواقم الطبية عرضة للاعتداء والاهانة آخرها كان مساء الأربعاء.

حيث نقل شخصان سيدة حامل إلى العيادة و بعد فحصها قررت الطبيبة المناوبة تحويلها إلى مستشفى فرندة كون حالتها تتطلب مراقبة من طبيب مختص في أمراض النساء والتوليد و أثناء محاولة نقلها في سيارة الإسعاف طلبا قريباها مرافقتها إلا أن طلبهما تم رفضه كون المرأة الحامل ترافقها ممرضة كما هو معمول به و هو الأمر الذي لم يتقبله اهلها.

وفي تلك الأثناء كانت سيارة الإسعاف قد غادرت للإسراع في نقل السيدة الحامل إلى مستشفى ابن سينا بفرندة الا ان الامر عرف تطورا وتعرض الطاقم الطبي للسب والشتم خاصة بعد أن هدد أحدهما طبيبة بعصا حديدية وراح يوجه شتائم.

وطلب بإعادة المريضة مما خلق ذعرا في العيادة و أصيبت الطبيبة بصدمة كبيرة الأمر الذي جعل المسؤولين يطالبون سائق سيارة الإسعاف بالعودة استجابة لاهلها بعد تهديدهما للطاقم الطبي وكاد الوضع يزداد سوءا حتى تدخلت مصالح الدرك الوطني التي قامت بتهدئة الوضع و تم تحويل الحامل مرة إلى فرندة.

و قد تركت الحادثة حالة من الاستياء و الغضب في العيادة قبل أن يقرر العمال الدخول في حركة احتجاجية صباح الخميس تنديدا بالحادثة و طالبوا بضرورة توفير الأمن و حماية العمال و الطواقم الطبية على الخصوص من الاعتداءات التي أصبحت تهدد حياتهم و قد هدد هؤلاء بالتصعيد في حال لم تتخذ إجراءات من شأنها ضمان الأمن داخل المؤسسة الصحية و قد علمت النهار من ذات المصدر أن إدارة العبادة المتعددة قد رفعت شكوى لدى مصالح الدرك الوطني فيما يسعى آخرون لاحتواء الوضع قبل وصول الأمر إلى العدالة معتبرا أن تصرف شقيق السيدة الحامل كان نتيجة قلقه من حالتها الصحية.