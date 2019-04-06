بالصور.. عمال النظافة يحاصرون والي وهران خلال معاينته لمقر مديرية النظافة

استغل العشرات من عمال النظافة لبلدية وهران، زيارة العمل والتفقد لوالي وهران أين عاين مقر مديرية النظافة لطرح انشغالاتهم بعد العديد من الوقفات الاحتجاجية لهم خلال الأيام السابقة.

حيث طالب العمال، بتحسين أوضاعهم المهنية وإعادة النظر في مشاكلهم العالقة لسنوات من بينها ترسيم العمال الموسميين، رفع الاجور، معالجة ملف المنح والعلاوات المقربين.

منها مع توفير كل امكانيات الوقاية المتاحة للعمل لتجنب المخاطر المهنية، وهي العراقيل التي انعكست بالسلب على حياة عمال النظافة الاجتماعية.

والي وهران مولود شريفي، تدخل على مستوى مقر مديرية النظافة التابع لبلدية وهران لطمأنة العمال بالإستماع إلى كافة انشغالاتهم المطروحة.

أين أكد أنه تم قبول والترخيص بتوظيف نحو ألف عامل موسمي بمناصب دائمة وقارة، في انتظار معالجة باقي الملفات المطروحة بصحة تدريجية سواء على المستوى المحلي.

وذلك بتنصيب فرق عمل لمتابعتها مع العمال المعنيين أم على مستوى الوزارة الوصية، بعد مراسلتها من بينها ملف الاجور، الاوضاع المهنية إلى جانب مشكل الخواص المتعاقدين مع بلدية وهران في مجال رفع النفايات.