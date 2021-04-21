بالصور.. عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية يدخلون في إضراب وطني مفتوح

دخل عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام في الأسبوع إبتداء من يوم الثلاثاء.

وحسب الإشعار بالإضراب الذي أرسلته نقابة العمال، فقد قرّر العمال الدخول في إضراب مع المحافظة على الحد الأدنى للخدمة العمومية.

وحدّد العمال الدخول في إضراب مفتوح عن العمل لمدة 3 أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس من كل أسبوع إبتداء من تاريخ 13 أفريل.

وأوضح العمال، أن الإضراب جاء بعد إستنفاذ جميع الحلول الودية للمحافظة على ديمومة المؤسسة.

بالإضافة إلى تجميد المفاوضات المتعلقة بمناقشة بنود الإتفاقية الجماعية للوكالة دون سبب وإشعار مسبق.

وأوضحت النقابة، أن الإضراب سببه عدم رد المستخدم على ارساليات الشريك الإجتماعي التي تمحورت مطالبها حول فتح باب الحوار.