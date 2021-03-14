بالصور.. عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية يدخلون في إضراب وطني

دخل عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية في إضراب عن العمل لمدة يومين إبتداء من اليوم الأحد.

وحسب الإشعار بالإضراب الذي أرسلته نقابة العمال فقد قرر العمال الدخول في إضراب مع المحافظة على الحد الأدنى للخدمة العمومية.

وحدد العمال الدخول في إضراب عن العمل يومي الأحد والإثنين 14 و15 مارس.

كما حدّد العمال الدخول في إضراب وطني ابتداء من يوم الأحد 21 مارس إلى يوم الأربعاء 24 مارس المقبل.

وأوضح بيان للعمال، أن الإضراب جاء بعد إستنفاذ جميع الحلول الودية للمحافظة على ديمومة المؤسسة.

بالإضافة تجميد المفاوضات المتعلقة بمناقشة بنود الإتفاقية الجماعية للوكالة دون سبب وإشعار مسبق.

وأوضحت النقابة أن الإضراب سببه عدم رد المستخدم على ارساليات الشريك الإجتماعي التي تمحورت مطالبها حول فتح باب الحوار.

ناهيك عن غلق المستخدم لكل أبواب الحوار، وعدم الإلتزام بتسوية مستحقات الترقية المتفق عليها، واقصاء بعض الاطارات منها.

اتخاذ إجراءت تأديبية ضد العمال دون التقيد بالإجراءات القانونية، وعرقلة العمل النقابي.

للإشارة فقد أصدرت المديرية العامة للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، بيان بخصوص الإشعار بالإضراب الذي تقدمت به نقابة عمال الوكالة.

وكشفت المديرية العامة للوكالة، انها دعت نقابة عمال الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية إلى إيداع عناصر التمثيل النقابي.

وذلك من أجل إتمام عملية التفاوض بشأن الإتفاقية الجماعية.

هذا وجددت المديرية العامة للوكالة توضيحها لكافة عمال الوكالة بأن مشروع الإتفاقية الجماعية لم يتوقف،

و اكدت المديرية العامة للوكالة في بيانها، انها ملتزمة بمواصلة مشروع الإتفاقية الجماعية، والتفاوض بشأنها مع نقابة المؤسسة.