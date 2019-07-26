عاجل

بالصور.. عمال سونلغاز ينهون ربط أكثر من 100 عائلة بحي البيات في غرداية بالكهرباء

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
بالصور.. عمال سونلغاز ينهون ربط أكثر من 100 عائلة بحي البيات في غرداية بالكهرباء
بقلم عاصم بوخاري

تمكن عمال مؤسسة سونالغاز من انهاء عملية ربط الكهرباء لاكثر من 100 عائلة بحي البيات ببن اسمارة.

بعدما انقطعت الكهرباء نتيجة اشتعال النيران بشبكة خيوط الكهرباء باعمدة كهربائية خلال ساعات الفجر

هذا و تدخل المفتش العام لولاية غرداية الذي تنقل الى عين المكان و قام باستدعاء فرق مؤسسة سونلغاز التى باشرت عملية ربط اسلاك الكهرباء منذ ساعات الصباح الى غاية الليل.

كما برمج المفتش العام اجتماع استعجالي صبيحة يوم الاثنين من اجل متابعة انجاز محولين كهربائيين بالحي بعدما اتخذ والي الولاية قرار بتخصيص مبلغ مالي للبلدية لانجاز المشروعين منذ قرابة شهر.

حيث تم تحديد الارضية في انتظار التسريع في عملية الانجاز لانهاء ازمة الكهرباء بحي البيات الشعبي.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com