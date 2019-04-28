بالصور.. عمال شركات المناولة يحتجون ضد الحقرة والتعسف بغرداية

احتج عمال شركات المناولة المتعاقدة مع اتصالات الجزائر أمام مقر الوكالة التجارية، مطالبين بالادماج بالشركة.

وندّد المحتجون، بهضم حقوقهم من طرف شركات المناولة، التي الزمتهم بالتوقيع على بياض في خطوة تحايلية .

وذلك أثناء توقيع عقودهم من أجل التنصل من مسئولياتها القانونية تجاههم.

وكشف أعوان الأمن، أنّ شركات المناولة التي يقف ورائها جنرالات متقاعدون،

استغلو نفوذهم وتقوم شركة اتصالات الجزائر بدفع 5 ملايين سنتيم للعامل فيما يتم دفع أجرة 2 مليون سنتيم للعامل

من طرف شركة المناولة منها 11الف دينار اجر قاعدي والباقي عبارة عن منح.

وهو ما اعتبره العمال يخالف قانون إلزام شركات المناولة بدفع 80 بالمائة للعامل المتعاقدة معهم من أجرة عامل بنفس الشركة الأم.

وطالب العمال بفتح تحقيق في هذه الشركات التي تقوم بطرق مشبوهة على غرار إلزام العمال بامضاء وثائق على بياض، الي جانب فارق الأموال

التي تأخذها شركة المناولة من نسبة 80 بالمائة من أجرة نفس العامل بالشركة الام

و طالب المحتجون بالادماج بالشركة الأم، عوض البقاء تحت رحمة شركات المناولة

التي لا يستفيد من أموالها سوى جنرالات متقاعدون -حسبهم-.