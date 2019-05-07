بالصور.. عمال شركة GTP يضربون لليوم الثامن حول مطالب عمالية بايليزي

يواصل عمال شركة GTP أحد فروع سوناطراك في إليزي إضرابهم لليوم الثامن على التوالي عبر كافة قواعدها حول مطالب تتعلق بالعمل.

وطالب المحتجون بضرورة تغيير نظام العطل خاصة مع الشهر الفضيل، و الزيادة في الأجور التي لا تتلائم مع المجهودات والعمل الذبن يقومون به.

والح المحتجون بالتزام بتثبيت في المناصب قارة واضافة الى عديد المطالب الاحتماعية المتغلقة بالعمل وتحسينه .

خاصة ان الادارة اقدمت على قرار غلق المطاعم أمام العمال في هذا الشهر المبارك وهي اخطوة استفزازية على حد تعبيرهم.

رد المحتجون بجمع مبالغ مالية لشراء المؤونة الطباخين لتحضير وجبة الإفطار للعمال المضربين.

في انتظار ايجاد حلول تنهي الجدل القادم لا يزال الاضراب مستمر الى اشعار غير معلوم.