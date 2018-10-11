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بالصور.. عمال مؤسسة النقل الحضري بالمنيعة يضربون عن العمل

أخبار الجزائر
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بالصور.. عمال مؤسسة النقل الحضري بالمنيعة يضربون عن العمل
بقلم عاصم بوخاري

قام عمال فرع مؤسسة النقل الحضري بالولاية المنتدبة المنيعة بشل حركة حافلات النقل التابعة للمؤسسة في حركة احتجاجية و اضراب بسبب عدم تلقيهم اجرورهم لمدة شهرين

و اكد العمال المضربين لمدة يومين انهم لن يستئنفو عملهم الا بعد صب اجورهم المتاخرة خاصة و ان لهم عائلات و اطفال يحتاجون الاكل و الشرب اضافة الى الادوات المدرسية

و حاولت ادارة المؤسسة اثنائهم عن الاضراب بدعوة ان اجورهم تنتظر التاشير لذى المراقب المالي  الا ان العمال اصرو على الاضراب الى غاية صب اجورهم و طالبو والي الولاية عز الدين المشري بالتدخل لحل الازمة.


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