بالصور.. عمال مؤسسة النقل الحضري بالمنيعة يضربون عن العمل

قام عمال فرع مؤسسة النقل الحضري بالولاية المنتدبة المنيعة بشل حركة حافلات النقل التابعة للمؤسسة في حركة احتجاجية و اضراب بسبب عدم تلقيهم اجرورهم لمدة شهرين

و اكد العمال المضربين لمدة يومين انهم لن يستئنفو عملهم الا بعد صب اجورهم المتاخرة خاصة و ان لهم عائلات و اطفال يحتاجون الاكل و الشرب اضافة الى الادوات المدرسية

و حاولت ادارة المؤسسة اثنائهم عن الاضراب بدعوة ان اجورهم تنتظر التاشير لذى المراقب المالي الا ان العمال اصرو على الاضراب الى غاية صب اجورهم و طالبو والي الولاية عز الدين المشري بالتدخل لحل الازمة.