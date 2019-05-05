بالصور.. عمال مديرية التشغيل في أدرار يحتجون على ظروف العمل

نظم عمال مديرية التشغيل بأدرار اليوم الأحد وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين ظروف العمل، خلال الحركة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر المديرية

وطالب العمال بوضع حد لما وصفوه بـالتصرفات التعسفية للمدير الولائي للتشغيل والتعنيف اللفظي للموظفين وتهديدهم في مناصبهم والخصم من رواتب العمال دون مراعاة النصوص القانونية المتبعة في ذلك.

مما أثر سلبا على السير العادي للعمل بهذا المرفق العمومي حسبما تضمنه بيان للمحتجين.

ومن جانبه صرح مدير التشغيل لولاية أدرار زيان محمد أن ما ردده المحتجون عاري عن الصحة موضحا أن “جوهر الخلاف بينه و بين العمال يكمن في إلزامهم بالصرامة في احترام مواقيت دوام العمل.

و وضع حد للغيابات و التأخرات المتكررة في التحاق العمال بمكاتبهم” مما تسبب في عديد المرات في “تعطل مصالح المواطنين سيما أولئك القادمين من مناطق بعيدة ” .

وأكد ذات المسؤول بالمناسبة أن الإدارة تحرص على ضمان مصالح العمال وتلبية معظم انشغالاتهم المهنية والاجتماعية.