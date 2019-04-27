بالصور.. عمال مصنع “توسيالي” يعودون للاحتجاج ويهددون بغلق المصنع في وهران

عاد عمال مصنع الحديد والصلب التركي توسيالي ببطيوة في وهران للاحتجاج والإضراب عن العمل.

بعد اصطدامهم بعديد الضغوطات والاستفزازات من قبل بعض رؤساء الوحدات ضد بعد ممثلي العمال المحتجين لحوالي الشهر للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتوفير بعض الشروط التي اعتبروها من بين حقوقهم المهنية.

يأتي في مقدمتها رفع الأجور، احتساب المنح والمخلفات المالية والادماج وتجديد عقود الموظفين الجدد مع تسوية وضعية العمال المصابين بأمراض وحوادث عمل.

وقد عاد العمال المقدر عددهم بأكثر من 3000 عامل للإضراب عن العمل بعد خرق الإدارة التركية لجملة من المطالب.

المستجاب لها خلال الاجتماع الأخير مع ممثلي العمال عقب التحاقهم بمناصب عملهم بعد رفض العودة للعمل خلال إجتماع سابق.

شمل الاتفاق على اجراء انتخابات لممثلي العمال وفقا للقوانين المعمول بها بحضور محضر قضائي.

رفع الأمر القاعدي بنسبة 15 بالمائة ابتداء من راتب ماي 2019 صالحة لمدة سنة إلى جانب التزام الشركة بالعمل بصيغة عقد دائم في إطار الاتفاقية الجماعية بعد تحديد المناصب المستهدفة اعتبارا من السنة الثالثة للاقدمية داخل الشركة.

تسوية وضعية الأجور للعاملين المعنيين خلال شهر ابريل 2019 ودفعها خلال شهر ماي 2019.

تجاهل القرارات الخاصة بتعليق علاقة العمل للعمال الذين رفعت ضدهم شكوى، تحديد تواريخ تحويل الراتب بعد الأول من ما شهر.

الإلتزام باحترام شخصية العمال والعاملات وحمايتهم من تجاوزات بعض الاجانب، اب ام اتفاقية جماعية خلال 2019 بالتشاور مع ممثلي العمال الذين سيتم انتخابهم.

صرف علاوة خاصة بعيد الأضحى ورفعها إلى 40 ألف دج ومطابقة الرواتب مع المناصب بعد الترقية.

الأمر الذي دفع بالمسؤولين إلى وقف الإنتاج إلى غاية فتح باب المفاوضات من جديد مع العمال المحتجين وإقرار فتح المصنع الذي يبقى رهن اجتماع يوم غد.