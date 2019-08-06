بالصور.. عمال “مصنع طحكوت للسيارات” يغلقون الطريق بتيارت

اقدم لليوم الثاني على التوالي عمال مصنع تركيب السيارات “تر ام سي” التابع لرجل الأعمال محي الدين طحكوت الطريق بتيارت .

العمال اغلقوا الطريق عند نقطة الدوران بحي الزعرورة مطالبين براتبهم الشهري لشهر جويلية.

وقد منع العمال المحتجون جميع المركبات من المرور مما خلق ازدحاما امتد إلى إحياء أخرى خاصة و أن هذا الطريق عادة ما بعرف حركة مرور كثيفة.

خاصة المتوجهين عبر الطريق الوطني رقم 14 مما اضطر بعض السائقين الى تغيير وجهتهم.

وقد شدد المحتجون للجهات المعنية بضرورة التدخل لدفع راتبهم الخاص بشهر جويلية، بعد اتفاق مسبق مع الإدارة على تقاضي راتبهم بداية أوت والخروج في عطلة إجبارية.

مصدر مسؤول أكد للنهار أن سبب تأخر دفع مستحقاتهم راجع إلى تجميد جميع حسابات رجل الأعمال محي الدين طحكوت بقرار قضائي لتورطه في قضايا فساد مالي.

وهو الموجود رهن الحبس بسجن الحراش، ما ادى الى تعذر حل المشكل.

وأضاف متحدثنا أن بعض العمال يتحملون جزءا من المسؤولية بعد أن دخلوا في احتجاجات لا طائل منها في الأيام الأولى التي أودع فيها طحكوت الحبس.

والذين كان عليهم الحفاظ على استمرارية المصنع في تركيب السيارات ومناشدة السلطات بابجاد حل سواء لتحويله إلى رجل أعمال اخر او تتكفل به الدولة مؤقتا حسب المصدر.

إلى أن ذلك لم يحدث وكان بعض العمال في مهمة شبه تحريضية مما جعل المصنع مغلقا إلى أجل غير مسمى بسبب توقف استيراد المواد الأولية.