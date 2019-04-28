بالصور..عمال ميناء مستغانم يضربون عن العمل ويطالبون برأس المدير العام

أخبار الجزائر
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بالصور..عمال ميناء مستغانم يضربون عن العمل ويطالبون برأس المدير العام
بقلم حكيم ش

أقدم اليوم الأحد، عمال ميناء مستغانم التجاري على الدخول في إضراب عن العمل شمل عدة قطاعات حيوية بالمؤسسة

وقاموا بغلق المديرية العامة بحي صلامندر رافعين جملة من المطالب منها رحيل الرئيس المدير العام .
وتجمع عشرات العمال بالميناء قبل التوجه نحو المديرية العامة للمؤسسة وغلقها والإعتصام بالقرب منها مطالبين برحيل الرئيس المدير العام للميناء
والإطارات المسيرة ومحاسبة المتورطين في الصفقات المشبوهة وتبديد المال العام، حسب تصريحات العمال المضربين.
كما طالب المحتجون بالترسيم وإعادة إدماج المطرودين وتجديد العقود مع العمال المتعاقدين وبزيادة في الأجور بنسبة 20 في المائة بأثر رجعي.

إضراب عمال ميناء مستغانم

إضراب عمال ميناء مستغانم


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