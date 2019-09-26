بالصور.. عمال وإطارات مؤسسة تسيير مطار سطيف يحتجون

إحتج العشرات من اطارات وعمال مؤسسة تسيير مصالح مطار سطيف التابع لمطار قسنطينة أمام مدخل المسافرين بالمطار.

وطالب المحتجون الأمين العام للإتحاد المحلي للعمال الجزائريين بالتدخل الفوري لرفع الظلم على العمال التي تطالهم.

وأضاف المحتجون أنه قد طالتهم يد التعسف في استعمال السلطة من طرف رئيس مصلحة الوسائل العامة بمديرية إدارة مطار سطيف.

بالإضافة إلى جملة من المطالب الاجتماعية وما يتعلق من حقوق العامل، كالعطلة الاستردادية على أثر رجعي منذ سنة 2014\2016.

كما أكد المحتجين انهم سيعودون بعد عشرة أيام للاحتجاج ان لم تتحقق مطالبهم.