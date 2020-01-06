بالصور.. عمال وطلبة يحتجون على تهديدات أشخاص غير مقيمين بإقامة بلقايد في وهران

نظم عمال وعاملات إقامة بلقايد 3 بوهران وقفة إحتجاجية إستنكارا لتعرضهم للسب والإعتداء من قبل طلبة وطالبات غير مقيمات.

وحسب مصادر النهار اونلاين فقد تعدى الأمر إلى درجة منعهم من الإلتحاق بمكاتبهم وإخراجهم من الاقامة الجامعية.

وطالب العمال المحتجون الذين إلتحق بهم بعض الطلبة والطالبات بايفاد لجنة تحقيق وزارية لتدارس العديد من المشاكل التي يعانون منها بالاقامة المختلطة.

وكشف العمال انه من بين المشاكل التي يعانون منها تفشي الفوضى وغياب الأمن في ظل التهديدات والاعتداءات.

والتي أصبحوا عرضة لها من طرف اطراف غريبة عن الاقامة فرضت سيطرتها على حرم الاقامة أمام .

في ظل تماطل الجهات الوصية في اتخاذ الاجراءات القانونية والردعية اللازمة رغم عديد الشكاوى التي ابرقوها لمسؤولي مديرية الخدمات الجامعية الى جانب مصالح الأمن.

الاحتجاج العمالي والطلابي باقامة يلقايد 3 ضد سياسة الاستفزازات والتهديدات التي اضحت تطالهم يوميا من قبل أشخاص غير مقيمين.

وغياب اي تدخل من الجهات المعنية تم تنظيمه عقب تردي الاوضاع المهنية الى حد اقتحام مكاتب الادارة وطرد موظفيها ستؤدي الى ما لا تحمد عقباه.

إن استمرت هذه الاوضاع المشحونة على ماهي عليه وهو ما يستدعي الالتزام بالقوانين المسيرة للاقامات الجامعية بعيدا عن كل أساليب العنف.

النهار طالبت بلقاء مدير الخدمات الجامعية على مستوى اقامة بلقايد للاستماع الى تصريحاته في قضية الحال لكن تم الرد علينا بانه في اجتماع ولا يستطيع استقبالنا.