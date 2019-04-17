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بالصور.. عمال وموظفو مديرية التوزيع يحتجون ويطالبون برحيل الـ “دياراش” بالوادي 

أخبار الجزائر
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بالصور.. عمال وموظفو مديرية التوزيع يحتجون ويطالبون برحيل الـ “دياراش” بالوادي 
بقلم عبد العالي رحومة 

أقدم عمال وموظفو مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي، على وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية مطالبين برحيل ريسة مصلحة الموارد البشرية وإنهاء الفساد والتوظيف العائلي.

ونددوا بالممارسات والمؤمرات التي تحاك من طرف موظفين معروفين لاثارة نعرفة الفرقة والخلاف بين منطقتي وادي سوف ووادي ريغ بطرق عنصرية .
كما تسأل الموظفون والعمال حول الغاء التراخيص مواصلة الدراسة العليا وتطوير القدرات العلمية التي تم الغاءها في نهاية الموسم وهو ما يحرمهم من تطوير المستوى العلمي لهم .
وطالبوا بفتح تحقيق حول الأجواء المشجونة التي تغذيها أطراف مستفيدة، مطالبين برحيل رئيسة مصلحة الموارد البشرية.


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