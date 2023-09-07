بالصور.. عمروش يحمل على الأكتاف احتفالا بتأهل تنزانيا لنهائيات كان 2023

احتفل المدرب الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا، ولاعبيه، بتعادلهم أمام المنتخب الوطني، وتأهلهم لنهائيات “كان” الكوت ديفوار.

وتمكن عمروش، من قيادة منتخب تنزانيا لنهائيات كان كوت ديفوار، بعد نتيجه التعادل أمام المنتخب الوطني اليوم الخميس، بملعب “19 ماي” بعنابة.

واحتفالا بهذا الانجاز، قام لاعبو منتخب تنزانيا، بحمل مدربهم الجزائري عادل عمروش، على الأكتاف، تعبيرا عن فرحتهم.

يذكر أن التأهل لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة بكوت ديفوار، يعتبر انجازا مهما في مشوار منتخب تنزانيا.