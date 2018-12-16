بالصور.. عمر البشير أول رئيس عربي يزور سوريا منذ 2011

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بالصور.. عمر البشير أول رئيس عربي يزور سوريا منذ 2011
بقلم مصطفى.ق

وصل اليوم الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى دمشق في زيارة رسمية الى سوريا، حيث كان في استقباله الرئيس السوري بشار الأسد.

ويعتبر البشير أول رئيس عربي يزور دمشق منذ بداية ما يسمى بالثورات العربية في 2011.

عقدا الرئيسان جلسة محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في سورية والمنطقة.

وأكد الرئيسان خلال المحادثات أن الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي.

تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وهذا بدوره كفيل بتحسين العلاقات العربية العربية بما يخدم مصلحة الشعب العربي.


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