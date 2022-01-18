بالصور.. عملية إصلاح أرضية ملعب جابوما مُتواصلة

تتواصل عملية إصلاح أرضية ملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية تحسبا لمواجهة المُنتخب الوطني الجزائري أمام كوت ديفوار.

ورصد أمسية اليوم الثلاثاء مُصور النهار المتواجد بمدينة دوالا العملية التي يُشرف عليها عمال الملعب.

وتتواجد أرضية ملعب جابوما التي ستحتضن لقاء الخضر أمام الفيلة في وضعية كارثية لا تليق بمنافسة من حجم كأس أمم إفريقيا.

ويهدف القائمين على الأرضية لتحضيرها ولو بشكل نسبي للقمة الحاسمة التي ستُحدد مصير الخضر في كان الكاميرون.