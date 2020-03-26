بالصور.. عملية تضامنية لجمع ونقل الأشخاص بدون مأوى عبر بلديات العاصمة

أطلقت مساء اليوم الخميس ولاية الجزائر عملية تضامنية لجمع ونقل الأشخاص بدون مأوى المتواجدين عبر مختلف بلديات العاصمة.

وأوضحت مديرة النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر ان سيتم الاشخاص بدون مأوى نحو مركز الايواء الاستعجالي الطبي بدالي إبراهيم.

وأضافت ذات المسؤولة ان هذه العملية تدخل في إطار تدابير الوقاية والحماية من فيروس كورونا

هذا وقد إنطلقت قافلة تضامنية لجمع ونقل الأشخاص بدون مأوى انطلقت من مركز المسنين بدالي إبراهيم.

العملية تمت بمشاركة أعوان الأمن الوطني والحماية المدنية ومديرية الصحة ومؤسسة المساعدة الاجتماعية الولائية وغيرها من المؤسسات المتخصصة.

أين سيتم التكفل بهم وفحصهم من قبل طاقم طبي للتعرف على حالتهم الصحية.

وجابت القافلة كل بلديات العاصمة على غرار سيدي أمحمد و باب الوادي و بولوغين ووادي قريش وبلوزداد وساحة أول ماي والمدنية والقصبة.