بالصور .. عملية تضامنية لختان أطفال العائلات المعوزة بالوادي

تكفلت المؤسسة العمومية الاستشفائية بالوادي الشهيد بن عمر الجيلاني بالتنسيق مع الجمعية الولائية للعناية بالمريض وذوي الاحتياجات الخاصة حملة ختان.

والتي مست مئات الاطفال من الأسر المعوزة بالولاية عبر 30 بلدية بالولاية.

حيث قام فريق طبي حملة جراحية واسعة لختان أطفال العائلات المعوزة تزامنا مع ليلة القدر، بغية ادخال الفرحة على الاسر المعوزة.

وجاءت هذه المبادرة إطار العملية التضامنية واحياءا للعادات والتقاليد التي يتم فيها ختان الاطفال في ليلة 27 من الشهرالفضيل .

وهذا بتاطير مختصين وجرحين وكادر طبي مؤهل بمصلحة الجراحة لضمان عملية ختان سليم وفي ظروف وقائية جيدة .