بالصور.. عملية تلقيح واسعة بالمركز الطبي للشرطة بالعاشور

نظم المركز الطبي الإجتماعي للشرطة في العاشور، اليوم الثلاثاء، عملية تلقيح لأعوان الشرطة ضد فيروس كورونا المستجد.

وشهدت العملية، حضور ممثلين وفنانين وأبطال رياضيين، والذين تلقوا اللقاح، كما شاركوا في التحسيس بضرورة التلقيح ضد فيروس كورونا، خصوصا مع الإرتفاع الكبير للإصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

وسجلت الجزائر أمس الإثنين، 1505 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر حصيلة تسجلها البلاد منذ بدء الجائحة.