بالصور: عملية مداهمة واسعة لأحياء وشوارع سيدي سالم بعنابة

قامت مصالح أمن ولاية عنابة أمسية اليوم بعملية مداهمة واسعة النطاق، مست الأحياء والشوارع الكائنة بقطاع إختصاص الأمن الحضري الخارجي سيدي سالم.

أين أفضت إلى فحص حالة 60 شخص، مراقبة 27 مركبة و15 دراجة نارية، توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، توقيف 3 أشخاص محل بحث من طرف الجهات القضائية بموجب أوامر وأحكام قضائية، توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم في قضايا حمل أسلحة بيضاء محظورة، مع حجز 5 دراجات نارية.