بالصور..عمل أمني موحد لتنبيه مستعملي الطرقات بالمخالفات المرورية ببومرداس

نظمت صبيحة اليوم مصالح الشرطة في بومرداس بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني حملة تحسيسية واسعة.

وإستهدفت هذه الحملة مستعملي الطرقات وأصحاب المركبات بمختلف أصنافها، حول المخالفات المرتكبة بكثرة من طرف مستعملي الطرقات

وتأتي هذه المبادرة في ظل التقلبات الجوية الحاصلة والتي عرفتها مختلف ولايات الوطن، وفق بيان لمصالح الأمن الولائي.

حيث شملت العملية التحسيسية محاور الطرقات بكل من الطريق السيار شرق غرب محور بلدية الأربعطاش، الذي يعد كنقطة سوداء

وتم توعية السائقين والعائلات بضرورة مراقبة السيارات قبل الانطلاق من خلال صلاحية الأطر والعجلات المطاطية ماسحات الزجاج، المكابح و صلاحية الأضواء.

وتحذيرهم بتجنب السرعة المفرطة التي تعد العامل الرئيسي لوقوع حوادث مرور مؤكدة، يضيف ذات المصدر .

كما عرفت العملية التحسيسية توجيه وتأطير أصحاب حافلات النقل الجماعي وسط مدينة بومرداس بمحطة المسافرين

كما تخلل هذا اليوم التحسيسي توزيع مطويات تتضمن نصائح وتوصيات أمنية لكل مستعملي الطرقات من أجل تنويرهم من خطر الحوادث.