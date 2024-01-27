بالصور.. عمورة يعود لتدريبات ناديه سان جيلواز

سجل الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة، اليوم السبت، عودته لتدريبات ناديه سان جيلواز البلجيكي.

ونشرت إدارة فريق سان جيلواز، عبر الحساب السرمي للفريق على منصة “x”، صور مشاركة عمورة، في الحصة التديريبة التي أجراها الفيرق اليوم السبت.

وأظهرت الصور التي نشرها مسؤولي نادي سان جيلواز، الترحيب الكبير الذي لقيه عمورة، من زملائه في الفريق.

يذكر أن عودة محمد أمين عمورة، لتدريبات ناديه سان جيلواز، تأتي بعد خروجه مع الخضر من دور المجموعات لنهائيات أمم إفريقيا 2023 الجارية بكوت ديفوار.